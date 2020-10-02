Целью снижения котировок Brent может стать зона $36-37 за баррель - "БКС Мир инвестиций"

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в условиях сохранения слабого спроса и угрозы дальнейшего снижения из-за второй волны COVID-19 сделка по сокращению добычи ОПЕК+ является главным гарантом рыночного баланса. Сигналы о росте поставок резко негативно сказываются на рыночном сентименте и подрывают уверенность участников рынка в сохранении текущего уровня цен, говорится в его комментарии. Следующей целью снижения котировок нефти марки, по мнению Галактионова, может стать зона $36-37 за баррель.