Возможный пробой Brent отметки $39 усилит преимущества продавцов - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит техническую картину и усилит преимущества продавцов, отмечает специалист инвесткомпании.

Рынок нефти испытывает давление из-за опасений в отношении спроса в условиях увеличивающегося предложения (в частности, со стороны Ливии), тенденция к укреплению доллара также негативно сказывается на котировках, указывает Кожухова.