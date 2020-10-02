Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу вновь может уйти выше 6,20% годовых - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу вновь может уйти выше 6,20% годовых из-за снижения нефтяных цен и новостей о задержке принятия нового пакета бюджетных стимулов в США, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Цены российских облигаций в четверг продолжили рост вместе с большинством ЕМ, позитивно реагируя на данные об улучшение конъюнктуры в мировой промышленности, констатирует главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Индекс Global PMI mfg в сентябре вырос до 52,3 пунктов по сравнению с 51,8 в августе. Статистика по сокращению обращений за пособием по безработице в США до 837 тыс. человек по сравнению с 873 тыс. на предыдущей неделе также поддержала оптимизм в отношении ЕМ.

Доходность 10-летних ОФЗ в четверг снизилась до 6,20% годовых (-4 б.п.). Доходность Russia-29 снизилась до 2,34% годовых (-5 б.п.). 10-летние евробонды ЮАР, Бразилии, Мексики снизились в доходности на 2-8 б.п.

"Утром пятницы в отношении российских облигаций сформировался умеренно негативный внешний фон из-за снижения нефтяных цен и новостей о задержке принятия нового пакета бюджетных стимулов в США. В результате доходность 10-летних ОФЗ вновь может уйти выше 6,20% годовых", - отмечает Монастыршин.