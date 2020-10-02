Негативный импульс потоков в акциях и облигациях РФ продолжает нарастать - BCS GM

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Негативный импульс потоков в российских акциях и облигациях продолжает нарастать, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

"В краткосрочной перспективе мы видим риски для рынка в условиях пандемии, а также макроэкономической и политической неопределенности", - пишут эксперты.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 24 по 30 сентября 2020 года составил $40 млн против чистого притока в размере $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $40 млн против $20 млн притоков неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $40 млн по сравнению с чистым притоком $30 млн на предыдущей неделе.

"Фонды, ориентированные на Россию, снова отчитались о недельных оттоках (в пятый раз за последние шесть недель) - инвесторы продолжают последовательно выводить деньги из этой категории фондов. Фонды акций GEM также показали оттоки, которые составили $256 млн (третья неделя оттоков подряд). Ряд EM отчитался о крупных притоках: китайские фонды акций получили $1,4 млрд, корейские - $520 млн, Бразилия - $35 млн. Таким образом, Россию с ее $40 млн оттоков обогнала только Индия, где инвесторы забрали $122 млн. Также следует отметить, что участники рынка не спешат инвестировать в акции России и EM из-за макроэкономической и политической неопределенности", - говорится в отчете BCS Global Markets.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период были зафиксированы небольшие оттоки по сравнению с притоком в $10 млн неделей ранее (первые оттоки за тринадцать недель). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, также наблюдались небольшие оттоки.

"Пессимизм в отношении облигаций развивающихся рынков нарастает: по итогам недели отток из фондов GEM составил $258 млн - максимальное значение с конца июня. Длившийся двенадцать недель период притоков в российские страновые фонды также завершился с появлением небольших оттоков. Неожиданные первые повышения ставки (Турция и Венгрия) не прошли незамеченными, и инвесторы постепенно выводят средства из облигаций, однако в спокойной манере", - пишут эксперты.