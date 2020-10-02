Негативный импульс потоков в акциях и облигациях РФ продолжает нарастать - BCS GM

Негативный импульс потоков в российских акциях и облигациях продолжает нарастать, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

"В краткосрочной перспективе мы видим риски для рынка в условиях пандемии, а также макроэкономической и политической неопределенности", - пишут эксперты.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 24 по 30 сентября 2020 года составил $40 млн против чистого притока в размере $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.