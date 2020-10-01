Ослабление геополитических рисков позволило рублю в четверг удержаться в плюсе - "Велес Капитал"

Рублю удалось в четверг удержаться в плюсе, несмотря на падение нефтяных котировок, отражая таким образом ослабление геополитических рисков, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Днем в четверг на глобальных валютных площадках наблюдалось преобладание аппетита к риску, что позитивно сказывалось и на российском рынке, - комментирует Кравченко. - Российский рубль на этом фоне был близок в течение дня к отметке к 77 по доллару, ниже которой в последний раз торговался лишь в конце прошлой недели. Однако в дальнейшем аппетита к риску на глобальных рынках вновь ослаб и доллар начал сокращать свои потери. В частности, американская валюта несколько укрепила позиции к корзине шести основных мировых валют и на отдельных развивающихся рынках. Однако рублю все же удалось удержать плюс к окончанию рабочего дня. Сделать это удалось, даже несмотря на падение нефтяных котировок (стоимость марки Brent снижалась к вечеру почти на 5%), что в том числе отражает и ослабление геополитических рисков, заложенных в последнее время в российский валютный рынок".