BCS GM добавил в список фаворитов Mail.ru, в аутсайдеры включил РусАл

BCS Global Markets (BCS GM) добавил в список фаворитов Mail.ru Group (MOEX: MAIL) на ожидании ее включения в MSCI Russia в ноябре, сообщается в обзоре экспертов инвестбанка Себастьяна Барендта, Юлии Голдиной и Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят Mail.ru, "М.Видео" (MOEX: MVID), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Интер РАО" (MOEX: IRAO), Сбербанк (MOEX: SBER), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Северсталь" (MOEX: CHMF).

Между тем в список аутсайдеров был включен "РусАл" (MOEX: RUAL).

"Обсуждение дивидендов от "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), вероятно, будет отложено, а ожидания слабых операционных результатов за третий квартал 2020 года могут оказать давление на бумагу," - говорится в обзоре.

В число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, на данный момент входят "РусАл", "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Татнефть" (MOEX: TATN) (обыкновенные акции), ВТБ (MOEX: VTBR) и "РусГидро" (MOEX: HYDR).

Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.