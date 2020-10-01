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01 октября 2020 года 18:10
Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу
Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии аналитика банка Владимира Лящука. Эксперт отмечает, что целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,72 руб./акция, что предполагает потенциал роста 19,6% от уровня цены закрытия в среду. Интер РАО 30 сентября представила стратегию развития до 2025 года с перспективой до 2030 года. Компания планирует вложить в развитие бизнеса до 1 трлн руб. в течение десяти лет. Средства будут использованы на строительство новых и модернизацию существующих генерирующих мощностей, а также на сделки по приобретению энергоактивов, в том числе проектов ВИЭ. Интер РАО планирует увеличить EBITDA к 2030 году более чем в 2 раза, до 320 млрд руб. При этом дивиденды остаются на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. "Представленная стратегия в целом не явилась чем-то новым, а скорее - подтверждением озвученных ранее планов компании, - указывает Лящук. - И этот факт несколько разочаровал инвесторов, особенно вкупе с неизменными прогнозами по коэффициенту дивидендных выплат. Однако мы отмечаем, что Интер РАО - это компания, чьи бумаги стоит рассматривать для инвестирования на долгий срок. Помимо того, что Интер РАО стоит заметно дешевле аналогов (потенциальный рост EBITDA более чем в 2 раза может привести к ее переоценке рынком), она еще обладает высокой рентабельностью (EBITDA margin 14% в 2019 году) и является в перспективе самой быстрорастущей компанией в секторе генерации. Добавляет привлекательности и портфель инвестпроектов". Аналитик Промсвязьбанка полагает, что цели компании довольно амбициозны, но могут быть достигнуты благодаря органическому росту и сделкам M&A. При этом рост дивидендных выплат за счет наращивания прибыли от расширения бизнеса Интер РАО. "Наша целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,72 руб./акция, что предполагает потенциал роста 19,6% от уровня цены закрытия в среду. Мы рекомендуем покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу", - отмечает Лящук. Ключевые моменты стратегии Интер РАО: - Интер РАО планирует нарастить выручку в 2,3 раза, до 2,3 трлн. руб., EBITDA - до не менее 320 млрд руб. к 2030 году. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также покупка долей в энергокомпаниях или отдельных электростанций. - Инвестиции до 2030 года могут составить 1 трлн руб., из которых может быть направлено до 100 млрд руб. на строительство новых генерирующих мощностей, до 100 млрд руб. на ВИЭ (строительство новых или приобретение проектов), 10-25 млрд руб. на модернизацию существующих активов. - Реализация инвестиционной программы может потребовать привлечение долгового финансирования, в результате чего показатель долг/EBITDA может составить 1,5х, что является невысоким уровнем. Компания также обладает значительными внутренними ресурсами для осуществления инвестиций: на конец 1 полугодия 2020 года денежные средства и эквиваленты составили 81,8 млрд руб., банковские депозиты сроком от 3 до 12 месяцев составили 184,0 млрд руб. - Компания планирует развивать энергетическое машиностроение и инвестировать до 45 млрд руб. в производство газовой турбины средней и большой мощности в рамках совместного предприятия с GE. - Казначейский пакет акций (29,6%) может быть использован: для формирования партнерства со стратегическим инвестором; в качестве валюты платежа в рамках сделок M&A; в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента. - Дивидендные выплаты остаются на уровне не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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