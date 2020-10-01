Отрицательный импульс потоков ETF для России сохраняется, COVID-19 несет риски для четвертого квартала - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам исследования эксперты пришли к выводу, что отрицательный импульс потоков ETF в российских акциях сохраняется, а COVID-19 несет риски для четвертого квартала 2020 года.

Отток капитала из российских акций через ETF на минувшей неделе составил $9 млн: основные оттоки пришлись на фонды ETF, ориентированные на Россию инвесторы вывели $15 млн из этой категории фондов; потоки средств GEM ETF были незначительно положительными.

"Импульс потоков ETF пока остается отрицательным для России и в целом нейтральным для акций развивающихся стран. Мы по-прежнему ожидаем высокой волатильности на рынке в ближайшей перспективе из-за растущего негативного влияния пандемии COVID-19 и потенциального давления на экономики стран в четвертом квартале 2020 года, что, на наш взгляд, является наиболее значительным риском для рынков в настоящее время", - говорится в отчете.

Как пишут эксперты, розничные инвесторы оказались единственными чистыми покупателями на прошедшей неделе (розница открывала чуть больше новых "шортов" по сравнению со среднемесячным уровнем, однако пока аналитики не видят ничего серьезного - среди российских розничных инвесторов преобладают признаки сдержанного оптимизма на текущих уровнях); институциональные потоки были невыраженными на прошлой неделе и лишь немного смещены в сторону чистых продаж (вторую неделю подряд).

"Мы по-прежнему считаем рынок очень привлекательным в долгосрочной перспективе, учитывая фундаментальный потенциал роста более чем на 41% к нашему целевому уровню по индексу РТС на 12 месяцев на уровне 1670 пунктов, что явно соответствует долгосрочной рекомендации "покупать", - отмечается в обзоре.