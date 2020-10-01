Рост спроса на флоутеры ОФЗ - признак усиления ожиданий повышения ставок - "Иволга Капитал"

Характер размещения ОФЗ может помочь понять не только объем спроса на новый российский госдолг, но и определить настроения главных его покупателей - российских банков и финансовых организаций, отмечается в комментарии генерального директора "Иволга Капитала" Андрея Хохрина. По сути, прирост спроса на облигации с плавающим купоном со стороны крупных портфельных управляющих - это показатель возрастающей оценки риска повышения ставок на российском рынке, уверен эксперт.

Минфин в среду успешно разместил два выпуска ОФЗ: 26232 с фиксированным купоном 6,0% (погашение в 2027 году) и 29016 с плавающим купоном (погашение в 2026 году). Первый выпуск был доразмещен до своих предельных значений в 450 млрд. р., а выпуск с плавающим купоном был размещен со спросом, немного превышающим количество проданных бумаг.

"Последний факт, несомненно, является позитивным, - подчеркивает эксперт инвесткомпании. - За последние полгода Минфину не удалось разместить флоутеры два раза, в апреле и в августе. Уже в сентябре эта ситуация не повторялась, и институциональные игроки стабильно приобретали в свои портфели эти выпуски. Дополнительно динамика размещения флоутеров говорит и о том, чего крупные национальные игроки ожидают от уровня процентных ставок в ближайшее время. Облигации с плавающим купоном - хороший способ захеджировать процентный риск. Если в период снижения ставок флоутер дает меньшую доходность по сравнению с облигациями с фиксированным купоном, то в случае повышения ставок плавающая ставка защищает держателей облигаций от снижения цен на них".

"По сути, прирост спроса на облигации с плавающим купоном со стороны крупных портфельных управляющих - это показатель возрастающей оценки риска повышения ставок на российском рынке, - подчеркивает Хохрин. - ЦБ многократно в действии показывал зависимость своего поведения от поведения участников рынка. Ждем в ноябре роста ключевой ставки?"