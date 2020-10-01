Возможно укрепление рубля к доллару в 4К20 - "УНИВЕР Капитал"

Основной риск для рубля - непрогнозируемые возможные антироссийские санкции, но в целом в четвертом квартале можно ждать укрепления рубля - доллар снизится до 75 руб./$1, говорится в комментарии "УНИВЕР Капитала".

"В последние два дня рубль укрепляется. На графике USD/RUB есть техническая поддержка 76,4, и она довольно серьезная. Говоря о долларе, важно не впадать в крайности, - пишет руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников. - С одной стороны, структура экономики выстроена так, что рубль в принципе не может быть крепким. С другой стороны, денежные власти имеют достаточно ресурсов, чтобы не допустить "безоткатный" рост доллара".

Приведение валютных активов компаний с госучастием к уровню 1 октября 2018 года - это мягкая мера стабилизации рубля, указывает Верников. В запасе у финансовых властей "море" более жестких мер: обязательная продажа 100% валюты экспортерами на бирже, ужесточение контроля за вывозом капитала, запрет поездок за границу, продажа валюты только под ранее заключенные контракты.

"Так что не надо бояться безоткатного роста доллара. В четвертом квартале рублю пора укрепиться. Основной риск для рубля - это антироссийские санкции, прогнозировать которые невозможно. При этом Центральный банк увеличит продажу валюты, спрос отпускников на валюту уменьшится, и можно ждать укрепления рубля - доллар снизится до 75 рублей", - пишет специалист "УНИВЕР Капитала".