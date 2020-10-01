Рубль в четверг, возможно, достигнет 76,7 руб./$1 - Sber CIB

Рубль в четверг продолжит дорожать после резкого падения в предыдущие дни, и его курс, возможно, достигнет 76,7 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB.

Аналитики Sber CIB прогнозируют, что в четверг рубль продолжит дорожать после резкого падения в предыдущие дни, и его курс достигнет 76,7 руб./$1. Глобальные рынки настроены позитивно, другие валюты развивающихся рынков укрепляются. В центре внимания будут сентябрьские индексы деловой активности в Европе и США – ожидается, что эти данные будут способствовать глобальному ослаблению доллара, отмечают эксперты.

По мнению аналитиков Sber Investment Research, в четверг нефть может подорожать до $43,1/барр., т. к. повысился интерес к рискованным активам. Позитивным фактором также может стать макростатистика, которая выйдет в США. Кроме того, инвесторы ожидают оценки Bloomberg по добыче нефти ОПЕК за сентябрь.

Также на фоне укрепления рубля специалисты Sber CIB ожидают в четверг снижения доходности рублевых облигаций на 5-7 б.п.

Аналитики Sber CIB считают, что в четверг российский рынок акций может умеренно вырасти с учетом позитивного настроя инвесторов и подорожания рубля после ослабления в предыдущие сессии. На глобальных рынках ожидается повышенная волатильность, так как до выборов президента США остается всего месяц.