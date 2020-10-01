Выплата промежуточных дивидендов может способствовать продолжению роста акций Группы ЛСР - Промсвязьбанк

Восстановление спроса на рынке недвижимости и рост цен создают предпосылки для улучшения финансовых показателей "Группы ЛСР" и, как следствие, увеличения дивидендных выплат акционерам, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Выплата промежуточных дивидендов является позитивным сигналом для рынка и может способствовать продолжению роста акций компании, полагают специалисты банка.

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" на внеочередном собрании в среду, 30 сентября, утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 20 рублей на акцию. Это будут первые промежуточные дивиденды, начисленные компанией, отмечают в Промсвязьбанке.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 12 октября 2020 года.