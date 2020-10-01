Интер РАО - интересная компания для инвестиций на долгосрочную перспективу - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что опубликованные в среду, 30 сентября, параметры новой стратегии развития "Интер РАО" были в целом ожидаемы рынком, но поскольку конкретной информации по использованию казначейского пакета акций и повышению доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, не было представлено, в моменте акции компании снижались. "Вместе с тем, мы считаем, что "Интер РАО" - интересная компания для инвестиций на долгосрочную перспективу. Органический рост и сделки M&A будут способствовать увеличению чистой прибыли и дивидендной базы. Наша целевая цена для акций "Интер РАО" составляет 6,72 руб./акцию", - указывают специалисты банка в своем комментарии.

30 сентября "Интер РАО" представила стратегию развития до 2025 года с перспективой до 2030 года. Компания планирует вложить в развитие бизнеса до 1 трлн руб. в течение десяти лет. Средства будут использованы на строительство новых и модернизацию существующих генерирующих мощностей, а также на сделки по приобретению энергоактивов, в том числе проектов ВИЭ. В итоге "Интер РАО" планирует увеличить EBITDA к 2030 году более чем в два раза, до 320 млрд руб.