Рынок акций США сохраняет "бычий" настрой - ITI Capital

Несмотря на волатильность, которая отрицательно сказалась на росте в сентябре, S&P 500 и Dow Jones за последние три месяца прибавили 8,5% и 7,6% соответственно, говорится в комментарии ITI Capital. Новая программа поддержки экономики объемом $2,2 трлн, которая пока не утверждена Конгрессом, будет стимулировать рост индексов в ходе сессии четверга, рынок сохраняет "бычий" настрой, полагают аналитики компании.