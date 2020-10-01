Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к 6,5% годовых - Промсвязьбанк

Планируемое Минфином увеличение объема продаж ОФЗ в IV квартале 2020 года в сочетании с риском ухудшения конъюнктуры внешних рынков будет оказывать давление на цены рублевых облигаций и может увести доходность 10-летних ОФЗ ближе к 6,5% годовых.

"В среду российские облигации подросли в цене, отыгрывая укрепление рубля и восстановление спроса на риск развивающихся стран. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,24% годовых (-5 б.п.). На наш взгляд, рост заболеваемости COVID-19 в мире пока не дает устойчивых оснований для оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран", - отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Минфин опубликовал план заимствований на IV квартал 2020 года. Ведомство планирует продать ОФЗ со сроком обращения 5-10 лет на 1,4 трлн рублей, свыше 10 лет - на 500 млрд руб., до 5 лет - на 100 млрд руб. Общий объем заимствований составляет 2 млрд руб., что для рынка достаточно много. Это сопоставимо с общим чистым размещением ОФЗ за первые девять месяцев этого года, обращает внимание специалист Промсвязьбанка.

"По нашим оценкам, выполнение плана будет возможно преимущественно за счет предложения флоутеров, а также при наличии премии к вторичному рынку. Амбициозный план заимствований на IV квартал в сочетании с риском ухудшения конъюнктуры внешних рынков может увести доходность 10-летних ОФЗ ближе к 6,5% годовых", - указывает Монастыршин.