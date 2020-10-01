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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диапазон торгов Brent на четверг - $41-43 за баррель - Промсвязьбанк
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01 октября 2020 года 11:06
Диапазон торгов Brent на четверг - $41-43 за баррель - Промсвязьбанк
Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова пока не ждет, что нефть марки Brent сможет закрепиться выше $43/баррель, так как рост предложения, вялый спрос и ухудшение ситуации с коронавирусом по миру будут сдерживающими факторами, говорится в комментарии банка. Диапазон торгов на четверг, по ее мнению - $41-43 за баррель.
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01 октября 2020 года 15:05
Более рискованные сегменты рынка облигаций США могут стать еще более привлекательными в 4К20 - Julius Baer
Обильное предложение ликвидности центральным банком наряду с политикой нулевой или отрицательной процентной ставки обеспечит дальнейший поток капитала в более рискованные сегменты облигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Изоляция рынка облигаций от экономического влияния является ключевым... читать дальше
.01 октября 2020 года 12:49
Рубль в четверг продолжит дорожать после резкого падения в предыдущие дни, и его курс, возможно, достигнет 76,7 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB прогнозируют, что в четверг рубль продолжит дорожать... читать дальше
.01 октября 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду. Токийская биржа приостановила торги, большинство рынков акций АТР закрыты по случаю праздников. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.30 сентября 2020 года 16:59
"ФИНАМ" рассматривает iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов
Аналитики "ФИНАМа" продолжают рассматривать iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов и повышают целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании. "Доходность iShares U.S. Consumer Services ETF с момента публикации нашего последнего материала... читать дальше
.30 сентября 2020 года 15:54
Китайский оффшорный юань (CNH) извлекает выгоду из раннего восстановления экономики Китая, снижения курса доллара США и благоприятного уровня доходности облигаций, отмечается в комментарии Julius Baer. Недавнее объявление о включении китайских государственных облигаций в индекс государственных... читать дальше
.30 сентября 2020 года 14:54
Закрытие коротких позиций на рынке нефти стало опасным с учетом "медвежьих" настроений - Julius Baer
Опасения по поводу стагнации спроса и возвращения ливийского экспорта продолжают оказывать давление на котировки нефти, отмечается в комментарии главный макроэкономиста Julius Baer Норберта Рюкера. Спрос, полагает эксперт, вероятно, вернется к 95% от докризисных уровней, и для полного... читать дальше
.30 сентября 2020 года 13:01
Курс пары EUR/USD, вероятно, сможет продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в среду, 30 сентября, немного снижается, торгуясь у отметки 1,17250, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. Ключевым... читать дальше
.30 сентября 2020 года 10:30
Нефть падает на опасениях разрастания эпидемии коронавируса, что может привести к сокращению потребления топлива, но пока рисков пробоя отметки $40 за баррель нефти марки Brent главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не видит. "Они могут появиться в случае публикации негативной статистики... читать дальше
.30 сентября 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.30 сентября 2020 года 09:23
Аналитики Промсвязьбанка ждут перехода нефти марки Brent в диапазон $38-40 за баррель на фоне признаков ухудшения глобальной конъюнктуры, сообщается в комментарии банка. Рынок нефти находится под давлением: декабрьский фьючерс на нефть марки Brent проторговывает вниз отметку $41/баррель,... читать дальше
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