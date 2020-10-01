Диапазон торгов Brent на четверг - $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова пока не ждет, что нефть марки Brent сможет закрепиться выше $43/баррель, так как рост предложения, вялый спрос и ухудшение ситуации с коронавирусом по миру будут сдерживающими факторами, говорится в комментарии банка. Диапазон торгов на четверг, по ее мнению - $41-43 за баррель.