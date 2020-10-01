Вероятно снижение USD/RUB в диапазон 75-77 руб./$1 к концу недели - "Фридом Финанс"

Рубль "встает" на путь укрепления, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "На аукционе ОФЗ в среду наблюдался высокий спрос. Это признак того, что игроки не видят ослабления рубля в ближайшем будущем. Мы ожидаем снижения пары USD/RUB в диапазон 75-77 к концу недели", - указывает специалист компании.