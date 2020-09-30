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30 сентября 2020 года 19:10
BCS GM оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений
BCS Global Markets (BCS GM) оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Таким образом, дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS Global Markets в настоящее время состоит из следующих бумаг: "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES). "Состав корзины на данном этапе не поменялся, поскольку пока мы не включаем в нее акции с иностранным листингом. Мы отмечаем, что дивдоходность корзины на 12 месяцев сейчас поднялась выше 12%, несмотря на сильную динамику в последнее время. Первые три бумаги топ-5 относятся к экспортерам, которые выигрывают от ослабления рубля, но в разной степени. Выгода наиболее очевидна для "Сургутнефтегаза" и менее выражена для НЛМК и "Нориникеля". Тем не менее мы снова отмечаем, что средняя дивдоходность корзины на горизонте 12 месяцев продолжает расти второй месяц подряд после обвала в марте - корзина остается надежной инвестиционной концепцией в текущих нестабильных условиях" - пишут эксперты. При этом, говоря о "Сургутнефтегазе", аналитики отмечают, что дивиденды по его "префам" могут быть выше. "Ослабление рубля заставило нас пересмотреть наши ожидания по дивидендам для "Сургутнефтегаза" в сторону увеличения. Чтобы более адекватно отразить влияние удешевления рубля на фундаментальные показатели "Сургутнефтегаза", мы перешли на сценарий курса рубля 75 руб./$1 исключительно для расчета ожидаемого DPS ближе к M2M ("market to market", т.е. на основе текущих рыночных цен - прим. ИФ). В результате дивдоходность привилегированных акций компании на 12 месяцев составила почти 19%. Тем не менее, по расчетам нашей команды аналитиков по нефтегазовому сектору, если рубль закончит год при текущем спотовом курсе 79 руб./$1, ожидаемая дивдоходность "префов" летом 2021 года будет близка к 22,5%", - говорится в материалах BCS Global Markets. Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
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