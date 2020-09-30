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30 сентября 2020 года 18:50
Газпромбанк сохранил прогноз по рублю 70-72 руб./$1 на конец 2020г при цене Brent $52 за баррель
Газпромбанк (MOEX: GZPR) сохраняет свой прогноз курса рубля на конец 2020 года в 70-72 руб./$1 при цене на нефть Brent $52 за баррель, говорится в обзоре банка. "Стремительное падение курса рубля в последние дни вызывает беспокойство инвесторов и вновь поднимает вопрос об устойчивости российской валюты к нарастанию геополитической напряженности в мире. По нашему мнению, эти потрясения носят временный характер. Мы рассчитываем увидеть улучшение внешнего фона до конца года. В отсутствие эскалации геополитической напряженности и новых ограничений в адрес России мы полагаем, что курс рубля сможет укрепиться. Мы также сохраняем наш прогноз на конец года 70-72 руб./$1 при ценах на нефть Brent на уровне $52 за баррель", - пишут аналитики. Как отмечают эксперты, валюты развивающихся рынков слабеют на фоне глобального бегства от риска и укрепления доллара США, и динамика рубля в последние недели сопоставима с курсом турецкой лиры, бразильского реала, южноафриканского рэнда и мексиканского песо. "При этом, сравнивая с ними динамику российской валюты, можно отметить, что премия за риск для России несколько возросла, хотя и не так значительно, как в весенний период. Фундаментальные преимущества России среди ЕМ (низкие госдолг и инфляция, лучшая динамика ВВП) сохраняются", - говорится в отчете Газпромбанка. По оценкам аналитиков, помимо геополитических факторов, давление на рубль оказывают активные продажи нерезидентами российского госдолга со второй половины сентября (согласно данным НРД, за две последних недели совокупные продажи достигли 39 млрд рублей), а также низкое предложение валюты на российском рынке. "Экспортная выручка заметно сократилась в условиях низких цен на нефть, а также ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Объем средств, направляемых ЦБ на продажу валюты в рамках бюджетного правила, также невелик и составляет менее $1 млрд в месяц. В отсутствие значимой поддержки валютного рынка со стороны экспортеров и ЦБ даже незначительные объемы покупок валюты толкают курс рубля вниз", - пишут они.
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