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30 сентября 2020 года 18:14
Рубль в среду стал лидером по укреплению среди валют на рынках EM - "Велес Капитал"
Доллар и евро в среду ощутимо корректировались на российском рынке после длительного периода роста, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. К окончанию рабочего дня доллар и евро снижались на 1,7-1,8%, что делало рубль в среду лидером по укреплению среди валют на рынках EM. "Хотя доллар преимущественно слабел на большинстве развивающихся рынков, часть валют EM по-прежнему снижалась к USD (например, бразильский реал), - указывает Кравченко. - Ближе к концу дня доллар опускался ниже 77,75 руб., обновив минимум с конца прошлой недели, а евро корректировался ниже 91 руб. - впервые с начала текущей недели". Эксперт отметил, что наблюдаемая коррекция зарубежных валют на российском рынке пока еще может не являться финальной точкой текущей девальвации рубля, и обновление новых максимумов по доллару и евро нельзя исключать. Все санкционные угрозы остаются в силе, риски ужесточения ограничительных мер в мире лишь усиливаются, что явно не способствует аппетиту инвесторов к российской валюте. По мнению Кравченко, в случае новых попыток продвинуться вверх, ближайшими ориентирами на пути зарубежных валют на российском рынке станут мартовский максимум по доллару в 81,97 руб. и уровень начала 2016 г. по евро в 93,7 руб. Впрочем, в случае обновления данных максимумов дальнейшее пребывание зарубежных валют на достигнутых уровнях может оказаться не долгосрочным, полагает эксперт "Велес Капитала".
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