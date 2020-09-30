Риски развития снижения на рынке акций в начале октября сохраняются - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок завершает сентябрь умеренным снижением, причем индексы Мосбиржи и РТС с технической точки зрения остаются под краткосрочным и среднесрочным давлением, отмечает в своем комментарии аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Попытки повышения, наблюдавшиеся в течение месяца, оказались неудачными, но в то же время серьезного обвала также не случилось. Рублевый индекс Мосбиржи в итоге упал примерно на 2,3%. Долларовый РТС потерял около 7,3%, что в основном было вызвано слабостью рубля.

"Основным негативным фактором для российских площадок оставалась геополитика, - указывает Кожухова. - К концу месяца к белорусской ситуации добавился конфликт Армении и Азербайджана. Если РФ вмешается в ситуацию, риски инвестиций как в акции, так и рубль еще больше увеличатся. В остальном на основных западных площадках августовский рост также не получил продолжения. В американском высокотехнологичном секторе прошла особенно сильная коррекция, но к концу месяца продажи приостановились, а индекс S&P 500 смог удержать среднесрочную поддержку 3200 пунктов. До выборов в США остается почти ровно месяц и, вероятно, предвыборная волатильность еще настигнет рынки в октябре".

Индексы Мосбиржи и РТС с технической точки зрения начинают октябрь под краткосрочным и среднесрочным давлением, полагает эксперт инветскомпании. "Картина по долларовому индикатору ухудшилась из-за ослабления рубля, но все же РТС старается удержаться выше нижней полосы Боллинджера недельного графика (1160 пунктов), от которой возможны даже среднесрочные покупки (но лишь в случае разворота рубля). Пробой же 1160 пунктов будет говорить о рисках тестирования 1100 пунктов, а затем и падения к 1000 пунктам. По индексу Мосбиржи основная среднесрочная поддержка расположена на 2850 пунктах. Ее пробой подтвердит нацеленность на дальнейшие снижение и будет говорить о рисках отката как минимум к 2700 пунктам. Об улучшении настроений говорило бы закрепление индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов", - резюмирует эксперт "Велес Капитала".