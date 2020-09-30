"ФИНАМ" рассматривает iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов

Аналитики "ФИНАМа" продолжают рассматривать iShares U.S. Consumer Services ETF в качестве привлекательного инструмента для инвесторов и повышают целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Доходность iShares U.S. Consumer Services ETF с момента публикации нашего последнего материала (а именно с конца января текущего года) составила 5,2%, при этом в начале сентября достигнута установленная нами целевая цена $ 253, а за последние 6 месяцев доходность фонда составила 39,1%, - указывает эксперт "ФИНАМа" Наталия Аседова. - Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе данный ETF будет и далее приносить хорошую прибыль, учитывая, что в его составе находятся бумаги крупных перспективных представителей потребительского сектора".

Пандемия существенно отразилась на потребительских доходах и, соответственно, на расходах американцев, а также внесла изменения в их поведение и предпочтения. Тем не менее, спрос на потребительские товары, на взгляд аналитика, будет оставаться стабильным даже в случае замедления американской и мировой экономики, поскольку сектору в целом ничего не угрожает.

iShares U.S. Consumer Services ETF (IYC) - индексный фонд, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Consumer Services Index и состоящий из акций американских компаний, которые представляют потребительский сектор. Данный фонд запущен в 2000 году, а управляющей компанией является BlackRock.