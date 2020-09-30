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30 сентября 2020 года 16:35
Рубль может сформировать долгосрочную тенденцию к укреплению - "Открытие Брокер"
Рубль с первых минут торгов взял курс на укрепление, игнорируя слабость нефти и рост индекса доллара, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3230 рублей. Ставки MosPrime на день снизились до 4,48%, а на неделю и месяц остались без изменений 4,49% и 4,50% соответственно. С понедельника эксперт говорит о появлении сигналов на разворот тенденции ослабления рубля. "Накануне рынок получил как долгосрочные факторы, так и краткосрочные сигналы, - указывает Кочетков. - Во всяком случае, первый пик цены 79,97 за доллар и 93,32 за евро не были перебиты в течение дня, что дало разворотный сигнал на графиках основных валютных пар. ЦБ РФ объявил о дополнительных продажах валюты в объёме 2,9 млрд рублей ежедневно с 1 октября по 30 декабря. В аналитическом сообществе немного критикуют решение ЦБ РФ провести взаимозачёт по основной сумме сделки Сбербанка, однако мы считаем, что данное решение устранило навес отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила, что снижает долгосрочное давление на рубль. В случае укрепления рубля в течение двух сессий подряд можно будет говорить о формировании долгосрочного тренда". После прохождения уровней 77,2-77,4 за доллар усиление рубля может ускориться, полагает эксперт "Открытие Брокер". Ещё одним важным фактором поддержки россиянина, на взгляд аналитика, являются аукционы Минфина. На первом из аукционов дня ведомство разместило ОФЗ-ПК выпуска 29016 с погашением 23 декабря 2026 года в объёме 155,06 млрд рублей по номиналу по средневзвешенной цене 97,295% от номинала. Спрос на аукционе зафиксирован на уровне 184,294 млрд рублей по номиналу. "Согласие Минфина на более высокую премию для рынка существенно улучшило ситуацию со спросом. Более того, комбинация слабого рубля и повышенных доходностей делает российские ОФЗ весьма привлекательными как для резидентов, так и для нерезидентов", - подчеркивает Кочетков.
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