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Главная / Аналитикам / Аналитика / Решение ЦБ РФ о продаже валюты на сумму $2,5 млрд несвоевременно - Альфа-банк
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30 сентября 2020 года 13:54
Решение ЦБ РФ о продаже валюты на сумму $2,5 млрд несвоевременно - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают решение ЦБ РФ о продаже валюты на сумму $2,5 млрд несвоевременным. Если бы регулятор сохранил опцию продажи 22 млрд руб. в рамках сделки со Сбербанком, это обеспечило бы большую стабильность российскому валютному рынку в данный момент времени, говорится в их обзоре. "Размер чистых продаж, объявленный ЦБ, сильно не повлияет на динамику курса рубля, то есть, проведя взаимозачет, ЦБ потерял действенный механизм валютного контроля. В результате ЦБ должен будет подумать о других опциях стабилизации валютного рынка в случае продолжения повышения премии за геополитический риск: две опции, которые мы можем себе представить, это решение ЦБ начать прямые интервенции (что маловероятно, по крайней мере, в ближайшем будущем) и, возможно, опережающую график Минфина продажу части своих резервов на рынке, что нам представляется гораздо более разумным способом стабилизации ситуации на валютном рынке. Однако мы считаем, что пока курс рубля находится в диапазоне 75-80 руб./$1, необходимости обсуждать опцию интервенций не потребуется совсем", - пишут специалисты Альфа-банка.
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