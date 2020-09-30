EUR/USD, вероятно, сможет продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе - "ФИНАМ"

Курс пары EUR/USD, вероятно, сможет продолжить восходящее движение в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "ФИНАМа".

Курс EUR/USD в среду, 30 сентября, немного снижается, торгуясь у отметки 1,17250, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева.

Ключевым событием дня станет выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на конференции "ЕЦБ и его наблюдатели". Помимо этого, по мнению специалиста компании, следует обратить внимание на заявления ряда представителей ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Бундесбанка. Из макроэкономической статистики в Германии выйдут данные по розничным продажам и безработице, а в США будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, финальной оценке ВВП за второй квартал и незавершенным продажам на рынке недвижимости.

"Рост курса EUR/USD приостановился у локального сопротивления, пролегающего у отметки 1,1750, однако индикатор Stochastic Oscillator указывает на вероятность продолжения восходящего движения по инструменту в краткосрочной перспективе", - указывает Зайцева.