Альфа-банк рекомендует "держать" бумаги золотодобывающих компаний

Аналитики Альфа-банка подтверждают позитивный взгляд на акции золотодобывающих компаний, говорится в комментарии банка, как на наиболее привлекательные защитные инвестиции.

"Наша текущая рекомендация "на уровне рынка" по бумагам "Полюса" и Polymetal продиктована взглядом на цену на золото в краткосрочной перспективе. Мы ожидаем, что "бенчмарки" на золото будут торговаться в диапазоне $1900-2100/унцию до завершения президентских выборов в США и оглашения их результатов. В ходе нашей текущей оценки стоимости мы использовали допущения о цене на золото на уровне $1800/унцию на 2020 г., $1950/унцию на 2021 г. и $2000/унцию на 2022 г., не изменив допущение о курсе рубля к доллару на уровне 70 руб./$1 на среднесрочном горизонте", - указывают специалисты Альфа-банка.