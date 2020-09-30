Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с понижением в пределах 0,3-0,7% - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2890-2900 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2890-2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку около своего вчерашнего минимума (в районе 2890 пунктов)", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Косвенное влияние на локальный рынок акций во второй половине торгов среды способна оказать публикация значимых статистических показателей в США, полагает Манжос. В 15:30 мск выйдет окончательная оценка ВВП за 2 квартал, а в 17:30 мск будут обнародованы еженедельные данные от Минэнерго по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.