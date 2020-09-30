Рост заболеваемости COVID-19 и снижение нефтяных цен продолжают оказывать давление на рынок ОФЗ - Промсвязьбанк

Внешний фон для рынка ОФЗ остается неоднозначным, сообщается в комментарии Промсвязьбанка: снижение цен на нефть и риски снижения деловой активности из-за пандемии оказывают давление на рынок, при этом ожидания новых бюджетных стимулов в США поддержали спрос на евробонды развивающихся стран.

Также главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин отмечает позитивную статистику по росту индекса потребительской уверенности в США. На этом фоне доходность 10-летних еврооблигаций Индонезии, ЮАР, Мексики во вторник снизилась на 1-6 б.п. 10-летние евробонды Бразилии, Колумбии, Турции выросли с доходности на 4-6 б.п.

Утром среды вышли хорошие данные по деловой активности в Китае. Сентябрьский композитный PMI вырос до 55,1 пункта по сравнению с 54,5 в августе. Однако резкий рост заболеваемости COVID-19 в европейских странах и продолжающееся снижение нефтяных цен будут ограничивать оптимизм инвесторов, считает Монастыршин. "На текущей неделе для 10-летних ОФЗ видим актуальным диапазон доходности 6,30-6,40% годовых", - указывает он.