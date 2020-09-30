Рисков пробоя отметки $40 за баррель Brent пока нет - "Алор Брокер"

Нефть падает на опасениях разрастания эпидемии коронавируса, что может привести к сокращению потребления топлива, но пока рисков пробоя отметки $40 за баррель нефти марки Brent главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не видит. "Они могут появиться в случае публикации негативной статистики по запасам нефти в Штатах, позитивные же данные будут слабо отыграны нефтяными трейдерами", - полагает эксперт компании.