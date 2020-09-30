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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль в среду, возможно, попытается отыграть часть потерь - Промсвязьбанк
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30 сентября 2020 года 10:15

Рубль в среду, возможно, попытается отыграть часть потерь - Промсвязьбанк

Рубль в среду может попытаться отыграть часть потерь, понесенных в последние недели, даже при сохранении негативного внешнего фона, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Основным фактором внешнего давления на рубль в среду утром может стать ситуация на рынке энергоносителей, где продолжается волна снижения, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет чуть менее 1%, отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. При этом большинство ведущих валют развивающихся стран консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, что не даст дополнительных стимулов рублю к направленному движению, отмечает он.

"Несмотря на это, мы ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в районе 79 в начале дня. Пока нет существенных оснований для ухода американской валюты выше отметки 80 рублей, что будет сдерживать покупки и способствовать фиксации прибыли по длинным позициям в долларе. В результате в ходе сессии даже при сохранении негативного внешнего фона рубль может попытаться отыграть часть потерь, понесенных в последние недели. Отметим, что в рамках сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 75-80 рублей", - указывает Зварич.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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