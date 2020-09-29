Преобладают шансы на повышение цен российских акций - "Фридом Финанс"

Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, и в итоге преобладают шансы на повышение цен российских акций, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи, по его мнению - диапазон 2910-2950 пунктов.