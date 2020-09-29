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29 сентября 2020 года 15:52
Преобладают шансы на повышение цен российских акций - "Фридом Финанс"
Ситуация на внешних рынках в целом улучшилась, и в итоге преобладают шансы на повышение цен российских акций, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи, по его мнению - диапазон 2910-2950 пунктов.
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29 сентября 2020 года 15:09
Технически S&P500 постепенно улучшается, констатирует младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Закрытие торговой сессии понедельника произошло выше нисходящей трендовой линии и в непосредственной близости с 50-дневной скользящей средней. "Тем не менее, покупателям еще предстоит... читать дальше
.29 сентября 2020 года 12:14
Если во вторник не будет обнадеживающих сообщений, рубль может подешеветь до 80 за доллар, причем эта отметка станет для него новым уровнем поддержки, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB отмечают, что... читать дальше
.29 сентября 2020 года 11:21
Давление со стороны предложения усиливает дисбаланс на рынке нефти, волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится, отмечается в комментарии Альфа-банка. По мнению аналитиков банка, отклонение котировок Brent будет ограниченным, замкнутым в диапазоне $41-43/барр.. " Поскольку окончание... читать дальше
.29 сентября 2020 года 10:59
Аналитики ITI Capital отмечают, что в центре внимания американских инвесторов останутся политические риски. Трейдеры делают ставки в условиях одного из самых волатильных в истории США предвыборных сезонов, стремясь заработать на чрезвычайно больших колебаниях различных активов - от акций до валют.... читать дальше
.29 сентября 2020 года 10:07
Цены на нефть марки Brent после краткосрочного роста в понедельник снова корректируются на торгах вторника, констатирует управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ноябрьский фьючерс экспирируется в среду, основной объем сосредоточен уже в декабрьском контракте. Поводом для "апсайда"... читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются на торгах во вторник. читать дальше
.28 сентября 2020 года 18:50
Минувшая неделя отметилась снижением цен на золото и серебро, а также сокращением объемов этих металлов в ETF, инвестирующих в физические металлы, однако списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и... читать дальше
.28 сентября 2020 года 16:50
Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что S&P500 в ходе сессии понедельника будет демонстрировать склонность к росту и попробует достичь области 3360-3375 пунктов, говорится в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует признаки окончания коррекции, однако с уверенностью об этом можно... читать дальше
.28 сентября 2020 года 16:36
Рост курса китайской нацвалюты к доллару США в текущем квартале может стать максимальным более чем за десятилетие, чему способствует оптимизм относительно экономических перспектив КНР и сравнительно высокие процентные ставки в стране, пишет The Wall Street Journal. С начала июля и до прошлой... читать дальше
.28 сентября 2020 года 13:17
Saxo Bank скептически относится к возможности роста цен на нефть в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии главы отдела стратегий банка на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. "Сырьевой рынок торгуется со снижением. Удар по нему нанесли укрепление доллара США и инфляционные... читать дальше
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