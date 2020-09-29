Риски развития снижения на рынке акций сохраняются - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника пытались подрасти, но все же оставались под давлением как со стороны валютного рынка, так и сдержанных настроений за рубежом, отмечает в своем комментарии аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Американским инвесторам может быть сложно продолжать покупки вблизи важных краткосрочных сопротивлений, в связи с чем во второй половине дня сохраняются риски развития снижения как в США, так и в России, считает она.