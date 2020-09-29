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29 сентября 2020 года 14:09
Рубль стал заложником внешних и внутренних обстоятельств, многие из которых были определены иностранными игроками - "Иволга Капитал"
Рубль стал заложником внешних и внутренних обстоятельств, многие из которых были определены иностранными игроками, считает генеральный директор инвестиционного холдинга "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. Глобальный risk-off привел к существенным оттокам средств из валют и долговых инструментов развивающихся стран, отмечает эксперт. Западные управляющие пока не могут оценить риски происходящей ситуации и для своих экономик, поэтому на данный момент, как и в другие кризисные времена, EM рассматривается как единый глобальный сектор - рискованный для покупки активов. "Происходящее сейчас с рублем многих действительно настораживает, - пишет Хохрин. - Сентябрь в течение нескольких лет был месяцем укрепления национальной валюты: после летних месяцев высокого спроса на доллар и евро со стороны предприятий и физлиц, курс рубля восстанавливался почти всегда около весенних значений. Сейчас же тренд ослабления рубля только укрепляется, а границы удорожания доллара и евро расширяются. Ослабление рубля не похоже на возросшую волатильность: с конца июня процесс удорожания российской валюты был планомерным. Курс доллара плавным темпом вышел из психологической отметки в 70 рублей/долл., а затем в течение августа так же спокойно прошел и вторую черту в 75 рублей за доллар". По мнению эксперта, примечательно и то, что удешевление рубля к доллару происходило на фоне того, как и сам доллар испытывал давление со стороны рынка: индекс доллара DXY за июль-август снизился с 97 до 92 п.п. Движение рубля вниз было самостоятельным трендом, не зависящим от самочувствия иностранных валют. Сейчас доллар разворачивается и начинает отыгрывать упущенные позиции, и это также аргумент не в пользу рубля. "Рубль стал заложником внешних и внутренних обстоятельств, многие из которых были определены иностранными игроками, - полагает Хохрин. - Глобальный risk-off привел к существенным оттокам средств из валют и долговых инструментов развивающихся стран. Западные управляющие пока не могут оценить риски происходящей ситуации и для своих экономик, поэтому на данный момент, как и в другие кризисные времена, EM рассматривается как единый глобальный сектор - рискованный для покупки активов". Параллельно в России завершился, или остановился на неопределенное время, цикл снижения ставок, что сделало непривлекательными для нерезидентов ряд стратегий заработка на российском госдолге. У иностранных инвесторов заметно снизился стимул покупать российскую валюту для приобретения ОФЗ, а ряд текущих держателей долга начали от него избавляться, создавая дополнительный навес продаж рубля. По мнению аналитика, эти тенденции объясняют происходящее и наводят на мысли, что в ближайшее время рубль может еще ослабнуть вплоть до следующих психологических отметок: 80 и 85 руб./долл., или примерно на 10% от текущего курса. Ослабление произойдет быстрыми темпами: этому поспособствует уже накопленная сила тренда. "Тем не менее, говорить о том, что дешевый рубль останется на долгое время все же преждевременно. Фундаментально российская валюта по-прежнему недооценена, а происходящее сейчас на рынке только сильнее уводит рубль от справедливых значений. Оценка активов развивающихся стран и рубля, в частности, обусловлена психологией, которая в скором времени может быть поменяться. Пока же нам придется мириться с происходящим и адаптироваться на краткосрочном периоде к слабой национальной валюте", - резюмирует Хохрин.
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