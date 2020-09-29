Геополитические риски давят на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в начале недели продолжил весомое снижение: во вторник утром за доллар дают уже более 79,5 руб., говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". По мнению аналитиков, на курс влияет целый ряд негативных факторов, который включает в себя как глобальные риски для рынков, среди которых растущая заболеваемость коронавирусом в мире, так и усиливающиеся на фоне конфликта Армении и Азербайджана геополитические риски.

"Прошедший пик налоговых выплат не смог оказать заметной поддержки курсу. При этом в среднесрочной перспективе в пользу рубля будет играть сезонное увеличение текущего счета платежного баланса и начало продажи валюты Центральным Банком на рынке в четвертом квартале, о котором регулятор сегодня утром напомнил в отдельном пресс-релизе. По нашим оценкам, в октябре из-за снизившихся цен на нефть Минфин увеличит объем операций до 100-110 млрд руб. после 54 млрд руб., а с учетом дополнительных продаж от ЦБ дневной объем операций составит 7,4-7,9 млрд руб., что в три раза больше чем в сентябре и позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".