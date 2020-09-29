Преимущество в моменте остается за геополитической премией в рубле - Росбанк

Аналитики Росбанка не ожидают структурного влияния стартующих с 1 октября продаж валюты ЦБ в целях реализации отложенных операций на текущую ситуацию на валютном рынке из-за их временного характера. В моменте преимущество остается за геополитической премией в рубле, и столь незначительный ежедневный объем продаж (2,9 млрд руб./день) вряд ли изменит расстановку сил на рынке, говорится в комментарии банка.