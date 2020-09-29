"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Horizon Therapeutics, по-прежнему считая их привлекательными для вложений на долгосрочную перспективу, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции Horizon Therapeutics, находящиеся в числе наших рекомендаций с 2017 года, за период с начала 2020 года крупно опередили американский рынок по доходности и обогатили инвесторов на 95% YTD, чему не помешала даже пандемия коронавируса.

Доходность бумаги за последние 12 месяцев достигла феноменальной величины - 171%. Опубликованную компанией отчетность за второй квартал мы оцениваем в целом конструктивно и считаем, что для бизнеса Horizon Therapeutics пандемия коронавируса не несет прямой угрозы. Мы по-прежнему считаем акции компании привлекательными для вложений на долгосрочную перспективу", - пишет Саидова.

Также аналитик указывает, что в январе FDA одобрила новый препарат компании Teprotumumab, с которым во многом были связаны наши оптимистичные инвестиционные ожидания, и выручка от препарата уже нашла отражение в квартальных результатах.

Therapeutics - базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. У Horizon Therapeutics насчитывается 10 коммерциализированных препаратов по двум основным направлениям - орфанные заболевания и воспалительные заболевания.