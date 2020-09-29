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29 сентября 2020 года 12:14
Рубль во вторник может подешеветь до 80 руб./$1 - Sber CIB
Если во вторник не будет обнадеживающих сообщений, рубль может подешеветь до 80 за доллар, причем эта отметка станет для него новым уровнем поддержки, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB отмечают, что позитивных для российской валюты новостей практически нет уже несколько недель. В понедельник дополнительным негативным фактором для рубля стало резкое обострение армяно-азербайджанского конфликта. По оценкам Sber CIB, если во вторник не будет обнадеживающих сообщений, рубль может подешеветь до 80 за доллар, причем эта отметка станет для него новым уровнем поддержки. По оценкам экспертов Sber CIB, во вторник повышение цен на углеводородное сырье более вероятно, чем снижение. В частности, подорожанию нефти, по их мнению, должны поспособствовать рост спроса на рискованные активы и некоторое ослабление доллара США. Отмечается, что если баррель нефти Брент подорожает до более $42,5, это создаст предпосылки для движения к отметке $42,9. Аналитики Sber CIB отмечают, что значительных продаж на рынке ОФЗ не наблюдается, объем торгов составил всего 10 млрд руб., а рублевые ставки пока слабо реагируют на ослабление российской валюты. По оценкам аналитиков, во вторник рублевые ставки могут подрасти на 3–4 б. п.
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