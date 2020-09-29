Давление со стороны предложения усиливает дисбаланс на рынке нефти - Альфа-банк

Давление со стороны предложения усиливает дисбаланс на рынке нефти, волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится, отмечается в комментарии Альфа-банка. По мнению аналитиков банка, отклонение котировок Brent будет ограниченным, замкнутым в диапазоне $41-43/барр..

" Поскольку окончание месяца не за горами, вполне очевидно, что восстановление на нефтяном рынке растеряло свой первоначальный импульс, не оправдав наших ожиданий (Brent на уровне $45,5/барр. к концу 3К20), предполагавших снижение активности COVID-19 во второй половине года, - комментируют аналитики банка. - Поскольку факт формирования второй волны пандемии уже не вызывает сомнений на фоне существенного роста количества зараженных по всему миру, рынок больше не верит отголоскам восстановления потребления нефти и нефтепродуктов в июле и августе, ожидая еще одного слабого сезона спроса на нефть".

Понимая это, а также за неимением значительных драйверов на рынке, за исключением регулярного отчета EIA, который будет опубликован в среду, эксперты Альфа-банка ожидают, что волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится. Тем не менее, отклонение котировок Brent будет ограниченным, замкнутым в диапазоне $41-43/барр., поскольку на рынке царит неопределенность в отношении их дальнейшей динамики. В среднесрочной перспективе в случае возобновления карантинных мер спрос на нефть, по мнению аналитиков банка, может снова сократиться, вызвав существенное снижение цен на нефть, тогда как дальнейшее восстановление нефтяного рынка неизбежно поддержит уверенность трейдеров, вызвав рост котировок в направлении нашего первоначального прогноза.

"Так как первые статистические данные по потреблению нефти в сентябре будут доступны только в начале будущей недели, мы считаем, что цены на нефть будут двигаться разнонаправленно до этого времени, вероятно, под влиянием настроения инвесторов на глобальных рынках, а также геополитической повестки и потенциального одобрения нового пакета стимулов в США, что, в свою очередь, может вызвать ослабления курса доллара на валютном рынке", - заключают специалисты Альфа-банка.