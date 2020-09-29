Политические риски останутся в центре внимания американских инвесторов - ITI Capital

Аналитики ITI Capital отмечают, что в центре внимания американских инвесторов останутся политические риски. Трейдеры делают ставки в условиях одного из самых волатильных в истории США предвыборных сезонов, стремясь заработать на чрезвычайно больших колебаниях различных активов - от акций до валют. Инвесторы скупают различные активы, которые должны принести прибыль, если волатильность сохранится после выборов, опасаясь, что неопределенность будет доминировать на рынках и в декабре, говорится в комментарии компании.