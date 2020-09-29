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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи попробует удержаться в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
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29 сентября 2020 года 10:14
Индекс Мосбиржи попробует удержаться в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка считают, что внешний фон вынудит индекс Мосбиржи во вторник перейти к проторговке середины диапазона 2900-2950 пунктов. Сдерживающим развитие роста на российском рынке акций фактором могут выступить некоторое ослабление рынка нефти и опасения относительно сохранения давления на российскую валюту, говорится в комментарии Евгения Локтюхова.
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29 сентября 2020 года 15:09
Технически S&P500 постепенно улучшается, констатирует младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Закрытие торговой сессии понедельника произошло выше нисходящей трендовой линии и в непосредственной близости с 50-дневной скользящей средней. "Тем не менее, покупателям еще предстоит... читать дальше
.29 сентября 2020 года 12:14
Если во вторник не будет обнадеживающих сообщений, рубль может подешеветь до 80 за доллар, причем эта отметка станет для него новым уровнем поддержки, говорится в аналитическом материале Sber Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB отмечают, что... читать дальше
.29 сентября 2020 года 11:21
Давление со стороны предложения усиливает дисбаланс на рынке нефти, волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится, отмечается в комментарии Альфа-банка. По мнению аналитиков банка, отклонение котировок Brent будет ограниченным, замкнутым в диапазоне $41-43/барр.. " Поскольку окончание... читать дальше
.29 сентября 2020 года 10:59
Аналитики ITI Capital отмечают, что в центре внимания американских инвесторов останутся политические риски. Трейдеры делают ставки в условиях одного из самых волатильных в истории США предвыборных сезонов, стремясь заработать на чрезвычайно больших колебаниях различных активов - от акций до валют.... читать дальше
.29 сентября 2020 года 10:07
Цены на нефть марки Brent после краткосрочного роста в понедельник снова корректируются на торгах вторника, констатирует управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ноябрьский фьючерс экспирируется в среду, основной объем сосредоточен уже в декабрьском контракте. Поводом для "апсайда"... читать дальше
.29 сентября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются на торгах во вторник. читать дальше
.28 сентября 2020 года 18:50
Минувшая неделя отметилась снижением цен на золото и серебро, а также сокращением объемов этих металлов в ETF, инвестирующих в физические металлы, однако списывать золото из числа привлекательных активов пока рановато, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и... читать дальше
.28 сентября 2020 года 16:50
Аналитики "Фридом Финанс" ожидают, что S&P500 в ходе сессии понедельника будет демонстрировать склонность к росту и попробует достичь области 3360-3375 пунктов, говорится в комментарии компании. "Технически S&P500 демонстрирует признаки окончания коррекции, однако с уверенностью об этом можно... читать дальше
.28 сентября 2020 года 16:36
Рост курса китайской нацвалюты к доллару США в текущем квартале может стать максимальным более чем за десятилетие, чему способствует оптимизм относительно экономических перспектив КНР и сравнительно высокие процентные ставки в стране, пишет The Wall Street Journal. С начала июля и до прошлой... читать дальше
.28 сентября 2020 года 13:17
Saxo Bank скептически относится к возможности роста цен на нефть в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии главы отдела стратегий банка на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. "Сырьевой рынок торгуется со снижением. Удар по нему нанесли укрепление доллара США и инфляционные... читать дальше
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