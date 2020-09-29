Индекс Мосбиржи попробует удержаться в середине диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что внешний фон вынудит индекс Мосбиржи во вторник перейти к проторговке середины диапазона 2900-2950 пунктов. Сдерживающим развитие роста на российском рынке акций фактором могут выступить некоторое ослабление рынка нефти и опасения относительно сохранения давления на российскую валюту, говорится в комментарии Евгения Локтюхова.