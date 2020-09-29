Открытие рынка акций во вторник пройдет в "зеленой зоне" - "Атон"

Аналитики "Атона" полагают, что открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне" - повышение составит 0,5%, говорится в обзоре компании.