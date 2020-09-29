Внешний фон пока не способствует сильному движению индекса Мосбиржи - "Алго Капитал"

Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов вторника, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует сильному движению индекса Мосбиржи в первые часы торгов. В начале дня он с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Также специалист отмечает, что во второй половине дня в Европе и в США состоится выход большого количества второстепенных по значимости статистических показателей. Скорее всего, они не укажут фондовым рынкам явного направления движения, полагает Манжос. Косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать лишь публикация сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от CB (17:00 мск).