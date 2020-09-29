Пара доллар/рубль может уйти в коррекционное снижение - Промсвязьбанк

Поводом к продажам в национальной валюте во вторник может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром теряет порядка 0,5%, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Также давление на нее может оказать динамика валют ведущих развивающихся стран, которые в большинстве своем торгуются чуть ниже уровней вчерашнего закрытия, говорится в комментарии банка.

"На таком фоне в начале сессии продажи в рубле могут возобладать, в результате чего пара доллар/рубль предпримет попытку продолжения восходящей динамики. Однако для дальнейшего роста у американской валюты может не хватить сил, учитывая текущие уровни цен на нефть. Более того, после двух дней уверенного подъема по рынку может пройти волна фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в долларе, что также будет способствовать его отступлению от локальных максимумов. В результате в ходе сессии ожидаем ухода американской валюты в коррекционное снижение. При этом в ближайшие сессии пара доллар/рубль, скорее всего, удержит позиций в верхней половине диапазона 75-80 руб./$1, - пишет Зварич.