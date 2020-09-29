Вероятно продолжение торгов в диапазоне 2865-2990 пунктов по индексу Мосбиржи - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" считают, что во вторник утром сложился смешанный, но в целом умеренно благоприятный фон для рынка акций РФ. На дневном "таймфрейме" индекс Mосбиржи продолжает консолидацию в рамках треугольника. Курс находится уже в последней четверти фигуры, что повышает шансы на дальнейшую боковую динамику, указывают специалисты компании. По их мнению, вероятно продолжение торгов в диапазоне 2865-2990 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии.

Из значимой статистики аналитики отмечают ожидаемую публикацию предварительных сентябрьских данных инфляции в Германии, предварительную статистику по торговому балансу за август и потребительское доверие за сентябрь в США.