Citigroup рекомендует переходить из акций Европы в emerging markets

Аналитики Citigroup советуют инвесторам переориентироваться с акций европейских компаний на бумаги emerging markets (EM) из-за расхождения в экономических тенденциях, лежащих в основе этих классов активов.

Оценки экспертов банка говорят об определенном разочаровании в Европе на фоне устойчивого отношения к странам с развивающейся экономикой. Прогнозы роста прибылей европейских компаний сейчас находятся на самом высоком уровне среди развитых рынков и имеют риск снижения.

"В целом, что касается акций, мы остаемся немного "выше рынка", но рекомендуем переориентироваться из европейских бумаг в EM", - цитирует сообщение Citigroup агентство Bloomberg.

Индикатор банка, оценивающий состояние экономики Европы, в сентябре неожиданно снизился из-за увеличения числа новых заражений коронавирусной инфекцией. Это привело к ослаблению интереса инвесторов к акциям местных компаний. Сводный фондовый индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал более чем на 3% за последние два месяца, в то время как MSCI Emerging Markets практически не изменился.

"В среднесрочной перспективе фундаментальные показатели для доллара США останутся неблагоприятными, - прогнозируют также аналитики банка. - Это позитивно для рискованных активов emerging markets".