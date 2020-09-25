Пока сентябрьская коррекция выглядит как повод для входа в рынок акций на привлекательных уровнях - "Альфа-Капитал"

Пока сентябрьская коррекция выглядит как здоровое охлаждение и повод для входа в рынок на привлекательных уровнях, отмечается в комментарии старшего аналитика "Альфа Капитала" Максима Бирюкова. Для катастрофического обвала, по мнению эксперта, нужны будут экстремальные события вроде новых массовых локдаунов, неожиданное повышение ключевых ставок или новые "черные лебеди". В пользу дальнейшего роста говорят текущая стадия нового делового цикла (самое начало), готовность властей стимулировать рост монетарными и фискальными стимулами и ожидания скорой массовой вакцинации от коронавируса".

С начала сентября на рынках продолжается довольно ощутимая коррекция. Практически в унисон снижаются как широкий S&P500 (-9%), так и Dow Jones (-7%) c NASDAQ (-12%). Фактически снижение капитализации происходит в большей мере там, где летнее ралли носило наиболее интенсивный характер. В результате очередной "медвежьей" недели индексы вернулись к уровням конца июля.

"Если говорить о причинах, то их несколько, и все они находятся на поверхности, - указывает Бирюков. - Во-первых, темпы посткризисного восстановления, особенно в августе были немыслимо высокими, коррекция была лишь вопросом времени, учитывая неоднозначность фундаментальной картины. Безработица и смежные с ней показатели, хотя и заметно снизились с первоначальных шоковых уровней, сейчас все равно находятся на рекордно высоких уровнях. Неубедительная статистика и в других секторах - промышленность восстанавливается очень выборочно, как и потребительский спрос".

Вдобавок Федрезерв и Конгресс уже довольно долго тянут с утверждением новых мер поддержки американской экономики. "Есть растущее ощущение, что неторопливость в этом вопросе может носить намеренный характер - таким образом происходит охлаждение перегретого рынка, снижая давление на инфлированном рынке. Мы высоко оцениваем вероятность скорого одобрения нового пакета помощи, размер скорее всего окажется больше USD2 трлн и его одобрение скорее всего будет сопровождаться новой волной оптимизма на финансовых рынках". - отмечает аналитик "Альфа-Капитала".

Наконец, в фокус инвесторов вновь стремительно возвращается коронавирус - количество случаев растет почти повсеместно, Израиль уже вновь ввел строгий локдаун, некоторые страны также ужесточают режим или возвращаются к обсуждению новых ограничений. Последнее особенно беспокоит аналитика, учитывая, что для экономики наибольший вред наносят именно карантинные ограничения. Их возвращение, по мнению Бирюкова, может стать болезненным ударом для ранних побегов посткризисного восстановления.