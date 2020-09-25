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25 сентября 2020 года 17:30
Тенденция к созданию крупных альянсов и экосистем делает HeadHunter потенциально привлекательным объектом для возможного поглощения - "Открытие Брокер"
Текущая тенденция к созданию крупных альянсов и экосистем ("Яндекс" и TCG Group, Сбербанк и др.) делает HeadHunter потенциально привлекательным объектом для возможного поглощения, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Торги депозитарными расписками HeadHunter (hh.ru), еще одной компании, которую можно отнести к сфере информационных технологий, начались на Московской бирже в пятницу, 25 сентября. С момента IPO в мае 2019 года расписки на акции компании торговались исключительно на бирже Nasdaq. Торги начались на 1875 руб., затем бумага подскочила более чем на 1% до 1952,2 руб. (первый локальный пик), а потом снизилась до 1850,6 руб. (-1,3% к открытию), отмечает Шульгин. К 15:30 мск бумага торговалась около 1900 руб. К этому моменту было заключено 5,3 тыс. сделок. Объем торгов составил 205,3 млн рублей. По объему торгов HeadHunter опережал "Россети", "М.Видео", "Ленту", лишь немного уступая "Газпром нефти", "РусГидро", чуть больше "Северстали". "Бизнес HeadHunter является нишевым, но весьма востребованным, - отмечает аналитик "Открытие Брокер". - HeadHunter занимает более половины рынка найма персонала в России и также является лидером в странах СНГ. У компании есть уникальная для российского рынка труда цифровая экспертиза в сфере подбора кадров и поиска вакансий. Общая тенденция к цифровизации предлагает сценарий, когда услуги HeadHunter будут востребованы самыми широкими слоями населения. Представители рабочих профессий смогут пользоваться данным сервисом по всей территории РФ и ЕАЭС". Все последние годы компания показывала рост выручки на 25-30% ежегодно, при этом рентабельность EBITDA сохраняется на очень высоких уровнях в районе 50%, подчеркивает Шульгин. Из-за кризиса на рынке труда, вызванного пандемией COVID-19, выручка HeadHunter во II квартале текущего года упала на 19% г/г, и по итогам года можно ждать лишь её слабого прироста. На текущий момент акции компании торгуются с повышенными мультипликаторами. Прогнозные коэффициенты P/E для 2020 и 2021 годов составляют около 42 и 26 соответственно, соотношение стоимости компании (EV) и прибыли до амортизации, уплаты налога на прибыль и процентов (EBITDA) составляет 12,0 для 2020 года и 9,3 для 2021. "Учитывая концентрацию рисков для бизнеса компании в одном цикличном секторе, такие стоимостные оценки представляются нам несколько завышенными, впрочем, эта ситуация является распространённой для сферы высокотехнологичных услуг, где ожидается развитие, опережающее общий экономический рост. Среди потенциально сдерживающих рост бизнеса факторов можно отметить ограничение сферы деятельности компании рынком стран СНГ. Но с другой стороны, текущая тенденция к созданию крупных альянсов и экосистем ("Яндекс" и TCG Group, Сбербанк и др.) делает HeadHunter потенциально привлекательным объектом для возможного поглощения", - делает вывод эксперт "Открытие Брокер".
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Компании упоминаемые в новости: HeadHunter Group
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