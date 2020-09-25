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25 сентября 2020 года 17:03
Julius Baer по-прежнему ожидает сужения кредитных спредов на рынке облигаций в среднесрочной перспективе
Ключевые государственные облигации по-прежнему опережают более рискованные сегменты рынка облигаций, поскольку инвесторы сомневаются в устойчивости восстановления экономики, отмечается в комментарии Julius Baer. Однако, учитывая огромный объем ликвидности, находящейся в поисках доходности, эксперты банка по-прежнему ожидают сужения кредитных спредов в среднесрочной перспективе. "Долги стран с развивающимся рынком в твердой валюте и корпоративные облигации спекулятивного уровня имеют тенденцию к снижению с начала сентября в тесной связке с рынком ценных бумаг, поскольку инвесторы обеспокоены потерей экономического импульса в экономике США, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Первоначальные данные, опубликованные сегодня, предвещают ослабление роста числа рабочих мест, в то время как высокочастотные показатели, такие как данные о расходах по кредитным картам или активности в Google, выходят на плато. Опасения по поводу бюджета выходят на первый план, поскольку расколотый Конгресс не может прийти к согласию по резолюции, которая позволит администрации США продолжить работать в финансовом году, начинающемся 1 октября. Другими словами, у Конгресса и Белого дома есть время до полуночи 30 сентября, чтобы избежать очередной приостановки работы правительства". Аналитики Julius Baer понимают беспокойство инвесторов, учитывая циклический фон, но напоминают, что напряженность по вопросам бюджета является правилом, а не исключением, перед началом каждого финансового года в США. Более того, наиболее важным драйвером для рынка облигаций на данном этапе является не прогноз по росту экономики, а предложение ликвидности. "Тем не менее, все, что мы слышим от председателя ФРС США Джерома Пауэлла, это то, что он будет "держать ногу на педали". Центральный банк США по-прежнему покупает казначейские облигации и облигации федеральных агентств и обещает удерживать процентные ставки на нулевом уровне в течение очень длительного периода. Таким образом, "жажда доходности" восстановится, когда уляжется бюджетная пыль, как и показатели более рискованных сегментов рынка облигаций", - заключает Маркус Алленшпах.
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