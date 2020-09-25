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25 сентября 2020 года 16:17
Текущий баланс факторов выступает не в пользу рубля - "БКС Премьер"
Российской валюте сложно, так как текущий баланс факторов выступает не в пользу рубля, говорится в комментарии "БКС Премьер". Поддержка со стороны налогового периода завершается. При этом, как и большинство валют развивающихся стран, рубль сдает позиции под натиском усиления доллара США, отмечает инвестиционный стратег Александр Бахтин. "Индекс американской валюты DXY впервые с конца июля поднялся выше отметки 94 пункта. Доллар перешел в "наступление" после заседания ФРС, не оправдавшего в полной мере ожиданий инвесторов. Усиливает притоки в американскую валюту и все более реальная угроза новых карантинных ограничений в Европе из-за второй волны заболеваемости COVID-19. В целом вторая волна пандемии и соответствующих ограничений, пусть и не в формате полного локдауна, не обещает ничего хорошего группе рисковых активов", - пишет он. Эксперт отмечает, что сокращается поддержка рубля и со стороны долгового рынка. "Индекс российских гособлигаций RGBI за неделю отошел в район отметки 152 пункта, то есть до значений, наблюдавшихся до этого в апреле 2020 года. Доля нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, снизилась до 29,4% - минимума за август и сентябрь. Это связано как с ослаблением спроса на риск emerging markets со стороны глобальных инвесторов из-за обострения "вирусных" проблем, так и с усилением напряженности геополитического фона. По нашему мнению, на предстоящей неделе набор факторов влияния на рынки не претерпит существенных изменений. Сюрпризы как со знаком плюс, так и со знаком минус возможны и со стороны динамики по заболеваемости коронавирусом в мире, и в части лечения и вакцинации от COVID-19, и со стороны американо-китайских отношений. Также участники торгов продолжат следить за сигналами регуляторов и ключевыми статданными", - указывает Бахтин.
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